Кутепов опроверг новость о том, что Клотет перевёл его в «Торпедо-2»
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«Я буду тренироваться со второй командой? Нет, это неправду пишут», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает «Чемпионат», Клотет принял решение отстранить от тренировок Кутепова и Нетфуллина.
29-летний Кутепов перешёл в «Торпедо» в 2022 году на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о положении столичного клуба.