Кутепов опроверг новость о том, что Клотет перевёл его в «Торпедо-2»

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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал информацию о том, что он продолжит тренировки в «Торпедо-2» из-за отстранения главного тренера Жозепа Клотета.
Кутепов опроверг новость о том, что Клотет перевёл его в «Торпедо-2»
  • © Edgar Breshchanov

«Я буду тренироваться со второй командой? Нет, это неправду пишут», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Чемпионат», Клотет принял решение отстранить от тренировок Кутепова и Нетфуллина.

29-летний Кутепов перешёл в «Торпедо» в 2022 году на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о положении столичного клуба.

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