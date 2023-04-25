L'Équipe: Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в раздевалке ПСЖ
- AP
По информации L'Équipe, футболисты парижского клуба негативно относятся к аргентинцу из-за его ссоры с Серхио Рамосом во время матча с «Ювентусом». Они не хотят видеть Паредеса в раздевалке, одним из основных противников является Килиан Мбаппе.
Полузащитник провёл за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Его арендное соглашение с туринцами истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе повторил рекорд результативности Лиги 1.