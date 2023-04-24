Американский боксёр Шьюмейкер: встретиться лично с Путиным было бы потрясающе

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Американский боксёр Сэм Шьюмейкер высказался о получении российского гражданства.
Американский боксёр Шьюмейкер: встретиться лично с Путиным было бы потрясающе
  • РИА Новости

«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», — приводит слова Шумейкера Metaratings.ru.

Поединок Дмитрия Кудряшова и Шьюмейкера возглавит турнир Pravda Boxing во Владикавказе 27 апреля.

Всего на счету россиянина 25 побед (24 нокаутом) и шесть поражений. Шьюмейкер имеет в активе пять побед и один проигрыш в профессиональном боксе.

Ранее Кудряшов высказался о возможности боя с Магомедом Исмаиловым.

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