Metaratings: «Зенит» планирует найти замену Клаудиньо в Европе

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, приоритетным направлением для поиска потенциальной замены Клаудиньо является Европа. Отмечается, что на трансфер возможного новичка планируется потратить не более €10 млн.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо и его соотечественнику Малкому.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги футболист провёл за санкт-петербургскую команду 19 матчей, забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» продлён до конца сезона-2026/27.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова Клаудиньо, который хочет выступать за сборную Бразилии.