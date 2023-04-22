Колосков: Клаудиньо получил паспорт, чтобы меньше платить налоги, а не играть за Россию
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«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Это его личное дело. Осуждать Клаудиньо — абсолютно неправильно», — цитирует Колоскова Sport24.
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо и его соотечественнику Малкому.
26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги футболист провёл за санкт-петербургскую команду 19 матчей, забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» продлён до конца сезона-2026/27.
Ранее Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.