Колосков: Клаудиньо получил паспорт, чтобы меньше платить налоги, а не играть за Россию

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который хочет выступать за сборную Бразилии.

«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Это его личное дело. Осуждать Клаудиньо — абсолютно неправильно», — цитирует Колоскова Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо и его соотечественнику Малкому.

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги футболист провёл за санкт-петербургскую команду 19 матчей, забил три мяча и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» продлён до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.