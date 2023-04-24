Хусаинов призвал назначать лучших арбитров на важные матчи в конце чемпионата

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Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 24-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов».
Хусаинов призвал назначать лучших арбитров на важные матчи в конце чемпионата
  • РИА Новости

«В случае с Писарским очевидный фол. Любой футбольный человек скажет, что были нарушены правила игры. Но по стечению обстоятельств — в штрафной площади. Никакого фола последней надежды, но заслуживающий пенальти. Если человек видит и разбирается в судействе, кажется, есть преднамеренность в этих действиях. В случае с Романом Галимовым нужно учитывать: он не судил четыре года на высоком уровне. И его начали назначать не в начале чемпионата, когда риск не такой значительный, а к концу турнира. Уже идёт распределение мест. «Крылья» с «Пари НН» — соседи по таблице.

Тут просто руководителям судейского комитета нужно включить голову и ставить на такие матчи только лучших арбитров. А как у нас? Человек из запаса. Где гарантии, что он нормально отработает и уже вышел на нужный уровень. Они его простили, поскольку он отсидел свой срок, и включают в игру. Получается, его специально вытащили. Если накосячит, не оправдал надежд, извините. Очки всё равно не возвращаются. Из него просто сделают козла отпущения. Судейские скандалы так и будут в каждом туре. В моё время всё начиналось со второго круга. А в этом сезоне еврокубков нет, и они пошли с самого начала», — объяснил экс-арбитр в интервью RT.

Ранее Хусаинов рассказал, как судьи должны вести себя по отношению к тренерам.

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