Хусаинов: судьи должны найти правильные слова, чтобы успокоить тренеров

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Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов рассказал, как судьи должны вести себя по отношению к тренерам.

«В свою очередь, судьи должны найти правильные слова, чтобы успокоить наставников, и при этом оставаться над схваткой. Поверьте, это очень непросто. Важно не вступать в дискуссию. В наше время подобные объяснения вообще не приветствовались: мы занимаемся своим делом, а футболисты — своим. Но сейчас игра изменилась, плюс добавился VAR. Из-за этого попытки объяснить свои вердикты зачастую переходят в споры. Футболисты начинают апеллировать к предыдущим встречам. Арбитров же вполне можно сравнить с сапёрами, которые не имеют права на ошибку», — заявил RT Хусаинов.

Ранее бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался об удалении наставников клубов Российской премьер-лиги в 23-м туре.

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