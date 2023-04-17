Бородюк: недопустимо, когда тренерские эмоции направлены непосредственно в адрес судьи

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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался об удалении наставников клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 23-м туре.

«Недопустимо, когда тренерские эмоции направлены непосредственно в адрес судьи. Например, какие-то жесты, выражения, которые способны оскорбить арбитра. Существуют определённые правила на этот счёт, и их необходимо соблюдать. Нужно уметь владеть своими эмоциями. Другое дело, когда наставник, будучи импульсивным человеком, просто реагирует на эпизод, показывая, что он сильно переживает за своих подопечных, что-то подсказывает им, реагируя на действия на поле.

Это никак не влияет на работу арбитра. И наказывать за проявление таких эмоций не стоит. Тренер тоже живой человек. Эта профессия крайне энергозатратная и нервная. И держать в себе такой груз негатива и волнения — вредно. Здоровье потом не купишь», — заявил RT Бородюк.

Ранее бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал тренера «Торпедо» Жозепа Клотета за поведение в матче со «Спартаком».

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