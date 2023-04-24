«Наполи» может стать чемпионом в следующем туре Серии А

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«Наполи» близок к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство в итальянской Серии А.

Для победы в чемпионате команде нужно обыграть «Салернитану» в следующем туре. Располагающийся на втором месте «Лацио» при этом не должен победить «Интер».

В таком случае «Наполи» досрочно станет чемпионом Италии впервые за 33 года.

Подопечные Лучано Спаллетти лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав в 31 матче 78 очков. Следом идут «Лацио» (61) и «Ювентус» (59).

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» установил цену €150 млн за Виктора Осимхена.

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