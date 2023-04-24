Загитовой приятно видеть, что фигурное катание в России развивается

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рада, что фигурное катание в России не стоит на месте.

«Отрадно, что фигурное катание развивается, живёт и растёт», — цитирует Загитову ТАСС.

Она пожелала призёрам и победителям российских соревнований разного уровня не останавливаться на достигнутом, слушаться тренеров, чтобы победа была одним шажком на пути к большим турнирам.

«А тем, кто не попал на пьедестал, — не расстраиваться, побольше работать», — добавила 20-летняя фигуристка.

В коллекции Загитовой, помимо золота Олимпиады-2018 в женском одиночном катании, победа на чемпионате Европы (2018) и мира (2019).

Ранее Алёна Косторная рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на её переход в парное катание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить