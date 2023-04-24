Загитовой приятно видеть, что фигурное катание в России развивается

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рада, что фигурное катание в России не стоит на месте.

«Отрадно, что фигурное катание развивается, живёт и растёт», — цитирует Загитову ТАСС.

Она пожелала призёрам и победителям российских соревнований разного уровня не останавливаться на достигнутом, слушаться тренеров, чтобы победа была одним шажком на пути к большим турнирам.

«А тем, кто не попал на пьедестал, — не расстраиваться, побольше работать», — добавила 20-летняя фигуристка.

В коллекции Загитовой, помимо золота Олимпиады-2018 в женском одиночном катании, победа на чемпионате Европы (2018) и мира (2019).

Ранее Алёна Косторная рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на её переход в парное катание.