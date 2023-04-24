Орлов установил личный рекорд за «Бостон» среди защитников в Кубке Стэнли

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Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов добился очередного достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

31-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея стал первым защитником в истории команды из Массачусетса, который смог набрать очки в четырёх дебютных матчах подряд плей-офф НХЛ.

«Бостон» в гостях в четвёртой игре первого раунда плей-офф Восточной конференции встречается с «Флорида Пантерз». Орлов отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина в розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2022/23 пять голевых пасов.

Орлов до обмена в «Брюинз» в конце февраля выступал за «Вашингтон Кэпиталз».

После второго периода счёт в матче 2:1 в пользу «Бостона». 

Ранее сообщалось, что Орлов повторил достижение «Бостона» 35-летней давности. 

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