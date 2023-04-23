Осинькин считает, что «Крылья Советов» должны были побеждать «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команда должна была побеждать «Пари НН» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что всё было однозначно в плане ошибок судейских, но даже в этой ситуации мы должны были быть целостными, не допускать глупостей, не срываться.

Если взять матч, то мы играли с большим преимуществом, должны были побеждать. К сожалению, не взяли своих очков», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У самарцев 25 очков и 12-я строчка.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал тяжёлой игру с «Крыльями Советов».