Юран — о победе над «Крыльями»: сказал парням, что мне сейчас красивый футбол не нужен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал тяжёлой игру с «Крыльями Советов» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На установке я объяснил команде, за счёт чего мы можем добиться победы, а также за счёт чего мы можем не добиться её. Парни — молодцы, они слушали, слышали и выполняли установку. Была тяжёлая игра.

Сказал парням, что мне сейчас красивый футбол не нужен, а нужен прагматичный, ведь футбол — это интеллектуальный вид спорта. Было видно, что над командой довлело то, что давно не выигрывали, тем более играли дома. Как игрок в прошлом, я их понимаю», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У самарцев 25 очков и 12-я строчка.

Ранее сообщалось, что в РПЛ повторили рекорд лиги по количеству пенальти за один тур.