Карякин сказал, за счёт чего Ян Непомнящий может победить Дин Лижэня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, за счёт чего россиянин Ян Непомнящий может победить китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Сложно сказать, что будет дальше. Либо Ян Непомнящий будет стараться в каждой партии выхолостить игру и сделать ничью, потому что каждая ничья всё ближе и ближе приближает его к званию чемпиона мира. Либо он будет пытаться ставить проблемы Дин Лижэню, который наверняка будет контратаковать.

Здесь всё зависит от самочувствия Яна, от его настроя. В целом, когда Непо играет белыми, он всегда играет на победу. Поэтому ждём победы», — рассказал Карякин RT.

Следующая партия состоится 24 апреля. Непомнящий сыграет белыми. Начало матча — в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, как Карякин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.