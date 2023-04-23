В WTA примут решение о передаче временного слота Кубка Кремля в ближайшие две-три недели

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Директор турнира в чешской Остраве Томаш Петера сообщил, что в ближайшие две-три недели Женская теннисная ассоциация (WTA) примет решение по поводу слота турнира Кубка Кремля.
В WTA примут решение о передаче временного слота Кубка Кремля в ближайшие две-три недели
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«Мы всё ещё имеем шансы провести турнир в Остраве. Первый вариант — договориться с компанией, владеющей лицензией на проведение турнира в Москве. Вероятность того, что он будет сыгран там в этом году, равна нулю. Всё станет ясно в ближайшие две-три недели», — цитирует Петеру tenisportal.cz.

В марте 2022 года Кубок Кремля был отменён. 

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе.

Ранее польская теннисистка Ига Свёнтек объяснила, почему вышла на корт турнира в Штутгарте без символа поддержки Украины.

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