В WTA примут решение о передаче временного слота Кубка Кремля в ближайшие две-три недели
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«Мы всё ещё имеем шансы провести турнир в Остраве. Первый вариант — договориться с компанией, владеющей лицензией на проведение турнира в Москве. Вероятность того, что он будет сыгран там в этом году, равна нулю. Всё станет ясно в ближайшие две-три недели», — цитирует Петеру tenisportal.cz.
В марте 2022 года Кубок Кремля был отменён.
Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.
Россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе.
Ранее польская теннисистка Ига Свёнтек объяснила, почему вышла на корт турнира в Штутгарте без символа поддержки Украины.