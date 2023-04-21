Свёнтек призналась, что забыла надеть символ поддержки Украины перед матчем в Штутгарте

Польская теннисистка Ига Свёнтек объяснила, почему вышла на корт турнира в Штутгарте без символа поддержки Украины.

«Я просто такая глупая, что забыла. Ничего не изменилось. Да, я забыла», — приводит слова теннисистки Sportskeeda.

Ранее Свёнтек заявила, что российских и белорусских теннисистов должны были отстранить от турниров ещё в 2022 году.

Россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе.

31 марта всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.