Свёнтек призналась, что забыла надеть символ поддержки Украины перед матчем в Штутгарте
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«Я просто такая глупая, что забыла. Ничего не изменилось. Да, я забыла», — приводит слова теннисистки Sportskeeda.
Ранее Свёнтек заявила, что российских и белорусских теннисистов должны были отстранить от турниров ещё в 2022 году.
Россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе.
31 марта всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.