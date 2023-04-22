Фомин: пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» был назначен верно

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин считает, что бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым грамотно отработала матч 24-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Я думаю, что там и без VAR было понятно, что пенальти. Не вопрос судейства, в первую очередь вопрос к нам, как мы играем. Внимательнее, нельзя так ошибаться», — цитирует Фомина ТАСС.

По его мнению, бело-голубые во втором тайме играли нормально, «не бросили вёсла».

«Не опустили руки, пытались, что-то получалось, что-то нет, но желание было», — заключил Фомин.

«Зенит» победил «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный мяч москвичей забил Фомин. Мешков в конце первого тайма назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол Муми Нгамалё на Малкоме.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.