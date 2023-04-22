Семак назвал абсолютно заслуженной победу над «Динамо» в матче РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что у московского «Динамо» было мало шансов для того, чтобы добиться положительного результата в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

«Хороший матч. В первом тайме пришлось сложнее. «Динамо» старалось прессинговать. Во втором тайме игра раскрылась после нашего гола, стала другой. Было пространство и, как следствие, наши голы. Думаю, абсолютно заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что футболисты «Зенита» не думают о возможном чемпионстве после матча с московским «Спартаком».

«Это не имеет никакого значения. Единственное, о чём мы думаем, так это о следующей игре. О том, как хорошо подготовиться и победить в Самаре», — заключил Семак.

«Зенит» победил «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный гол москвичей забил Даниил Фомин.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.