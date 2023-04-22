Семак: функциональные способности Родригао ещё не такие хорошие

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что защитник Родригао ещё не полностью готов к участию в матчах чемпионата России по футболу.

«Родригао готовился и готов играть. Но функциональные способности его ещё не такие хорошие. Он провёл всего несколько тренировок с нами, поэтому его не было в стартовом составе», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» победил «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей отличились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой. Единственный гол москвичей забил Даниил Фомин. Родригао вышел на замену на 90-й минуте матча.

«Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.