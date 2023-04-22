Семак — второй тренер в истории «Зенита» по числу побед

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вышел на второе место в истории «Зенита» по числу побед во главе команды.
Семак — второй тренер в истории «Зенита» по числу побед
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

22 апреля «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ (3:1). Эта победа стала для Семака 122-й. Для этого достижения ему потребовалось 202 матча.

Семак по этому показателю уступает лишь Павлу Садырину, на счету которого 125 побед в 262 матчах.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 58 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.

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