«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения

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Московский «Спартак» поздравил тренера Массимо Карреру с днём рождения.
«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения
  • globallookpress.com
  • © Markos Chouzouris

«Поздравляем с праздником бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России сезона-2016/17, и желаем всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Итальянский специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичная команда стала победителем чемпионата России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 22 октября 2018 года совет директоров объявил об отставке Карреры.

Ранее Каррера высказался о шансах «Зенита» в чемпионате Италии.

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