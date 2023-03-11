Каррера: в чемпионате Италии «Зенит» бы боролся за пятое-шестое место

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о шансах «Зенита» в чемпионате Италии.

«Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций — пятое-шестое место», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» по итогам 18 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Встреча 19-го тура между «Зенитом» и «Химками» состоится 12 марта и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Химками».