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Каррера: в чемпионате Италии «Зенит» бы боролся за пятое-шестое место

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о шансах «Зенита» в чемпионате Италии.
Каррера: в чемпионате Италии «Зенит» бы боролся за пятое-шестое место
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций — пятое-шестое место», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» по итогам 18 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице. 

Встреча 19-го тура между «Зенитом» и «Химками» состоится 12 марта и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Химками».

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