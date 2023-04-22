Карвальо: в ЦСКА тренер-усач хотел, чтобы я весил 80 кг

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о своём весе в период выступления за армейский клуб.

«Мой максимальный вес в ЦСКА? Около 84 килограммов. Тренер-усач хотел, чтобы было 80-81. Садился ли я на диету? Нет, никогда! Взвешивание обычно происходило с утра до матчей. Я был уверен — вес у меня точно больше, чем требуется», — приводит слова Карвальо Sport24.

Игрок выступал за армейский клуб с 2004 года по 2010-й.

Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА — 2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (в 2005-м, 2006-м) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Ранее Карвальо рассказал об ассоциациях с экс главным тренером клуба Валерием Газзаевым.