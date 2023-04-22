Президент ФНЛ: «Акрон» в данный момент сильнее «Спартака»

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал победу «Акрона» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
Президент ФНЛ: «Акрон» в данный момент сильнее «Спартака»
  • РИА Новости

«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошёл дальше. Но «Акрон» сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом.

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