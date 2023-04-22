Президент ФНЛ: «Акрон» в данный момент сильнее «Спартака»
- РИА Новости
«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошёл дальше. Но «Акрон» сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф «Пути регионов» турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» мог проиграть «Акрону» с более крупным счётом.