Президент «Оренбурга»: цели мы давно обозначили — быть в десятке

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о целях команды на концовку сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Цели мы давно обозначили — быть в десятке. После первого круга мы подтвердили эти цели. Не без обязательств, но думали, что можем подняться ещё повыше, чем место по итогам первого круга», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

По его словам, всё может быть, так как впереди ещё семь туров чемпионата.

«Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч клуб проведёт с «Факелом» 22 апреля. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».