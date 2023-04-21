Президент «Оренбурга»: цели мы давно обозначили — быть в десятке

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о целях команды на концовку сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Президент «Оренбурга»: цели мы давно обозначили — быть в десятке
  • РИА Новости

«Цели мы давно обозначили — быть в десятке. После первого круга мы подтвердили эти цели. Не без обязательств, но думали, что можем подняться ещё повыше, чем место по итогам первого круга», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

По его словам, всё может быть, так как впереди ещё семь туров чемпионата. 

«Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч клуб проведёт с «Факелом» 22 апреля. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Казарцев ошибочно засчитал гол «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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