Ларионов ответил на вопрос о своём будущем в «Торпедо»

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Главный тренер хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
Ларионов ответил на вопрос о своём будущем в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Всё в наших силах, команда находится в стадии развития. Это время, которое ты должен ценить, расти вместе с командой и городом.

Все хотят остаться тут и играть как можно дольше. Я не исключение, трава не всегда гарантированно зеленее в другом месте, а здесь она даёт первый всход», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

ХК «Торпедо» проиграл все четыре матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина со СКА и вылетел с турнира.

В первом раунде команда выбила «Динамо», победив в серии до четырёх побед со счётом 4-2.

Ранее сообщалось, что хоккейное «Торпедо» сохранит весь тренерский штаб на следующий сезон.

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