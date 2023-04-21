Пловец Рылов считает, что его не допустят к международным стартам

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выразил сомнение о возможном возвращении на международные соревнования.
Пловец Рылов считает, что его не допустят к международным стартам
  • РИА Новости

«Мне кажется, что их не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур. Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жёстче», — цитирует Рылова ТАСС.

25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее пловец Климент Колесников стал лучшим на чемпионате России на дистанции 50 м на спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить