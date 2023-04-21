Пловец Рылов считает, что его не допустят к международным стартам

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выразил сомнение о возможном возвращении на международные соревнования.

«Мне кажется, что их не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур. Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жёстче», — цитирует Рылова ТАСС.

25-летний спортсмен завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и стал серебряным призёром в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее пловец Климент Колесников стал лучшим на чемпионате России на дистанции 50 м на спине.