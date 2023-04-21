Сотрудники ФК «Томь» обратились к Путину из-за долгов по зарплате

Короткая ссылка
Сотрудники футбольного клуба «Томь» написали письмо на имя президента России Владимира Путина из-за долгов по зарплате.
Сотрудники ФК «Томь» обратились к Путину из-за долгов по зарплате
  • РИА Новости

«В Томске вот уже почти целый год совершается медленное убийство футбольного клуба «Томь», самого известного в Сибири, который существовал 65 лет, в том числе достойно провел девять сезонов в Российской премьер-лиге.

В июне была ликвидирована команда «Томь», выступавшая в ФНЛ и защищавшая честь Томской области на всероссийском уровне. В январе 2023 года пришёл черёд Академии ФК «Томь», одной из сильнейших футбольных школ Сибири, где занимались 400 талантливых томских ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Нам сообщили, что проект «Томь» закрыт».

Мы просим Вас дать поручение — сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развития физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведёт к полному развалу томского спорта. Мы просим Вас помочь решить и наш наболевший за год вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на Вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» — говорится в письме.

В мае 2022 года «Томь» лишилась профессионального статус: клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Спустя полгода стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с долгами по зарплате. В клубе не выплачивалась зарплата с мая по август 2022 года, общая сумма задолженности — около 27,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Томь» начал процесс исключения из РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить