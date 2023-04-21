Орлов отметил работоспособность полузащитника «Зенита» Вендела

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался о полузащитнике петербургского «Зенита» Венделе.

«Вендел — чернорабочий. Он бегает больше всех на поле. Где эти подающие надежды российские футболисты? Почему они проигрывают Венделу? Его талант помножен на работоспособность. Сегодня формула такая», — приводит слова Орлова Sport24.

Комментатор отметил, что в современном футболе талантливым игрокам приходится много двигаться.

«Раньше талантливый футболист мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал на чемпионате мира», — заявил он.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Орлов ответил, можно ли поздравить «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге.