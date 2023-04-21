Российские самбисты завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы
Первое место заняли Владимир Гладких (весовая категория до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг), Павел Пантелеев (до 64 кг), Асланбек Кодзаев (до 79 кг), Маргарита Барнева (до 54 кг), Екатерина Оноприенко (до 65 кг) и Алена Прокопенко (до 80 кг). Бронза досталась Антону Брачеву (свыше 98 кг), Виктору Немкову (до 98 кг).
Российские самбисты в целом завоевали 16 золотых и четыре бронзовые награды.
Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков отреагировал на победу Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC в лёгком весе.