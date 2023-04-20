Рублёв — о первой победе в Баня-Луке: не ожидал, что меня так тепло примут

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над Хуаном Пабло Варильясу из Перу.

«Чувствую себя отлично. Для первого матча сыграл на хорошем уровне. Очень доволен выступлением. Не ожидал, что меня так тепло примут. Спасибо вам огромное», — сказал Рублёв в интервью на корте.

В 1/8 финала Рублёв победил Варильяса Патино-Самудио из Перу со счётом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 9 минут.

В следующем раунде он сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о победе над американкой Кори Гауфф.

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