Потапова — о победе над Гауфф: матч получился сложным и психологически, и физически

Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о победе над американкой Кори Гауфф.

«Матч получился сложным — и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт — особенно в зале. Это комбинация мечты», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

В 1/8 финала она победила американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде она сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Каролин Гарсия (Франция).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг турнира ATP 250 в Мюнхене (Германия).