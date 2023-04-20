Аллегри: у «Ювентуса» всегда было 59 очков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о временной отмене очков туринскому клубу.

«Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле. Это был необычный день, теперь мы должны сосредоточиться на игре со «Спортингом», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

20 апреля стало известно, что «Ювентусу» вернули 15 очков в таблице Серии А на время рассмотрения дела в суде.

Решение о лишении очков туринского клуба отменено в ожидании нового судебного разбирательства.

На данный момент «Ювентус» идёт на третьем месте в таблице Серии А. На счету команды 59 очков.

Ранее «Ювентус» проиграл «Сассуоло» в матче Серии А.