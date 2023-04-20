Канчельскис назвал недопустимым проход в раздевалку «Челси» агента Мудрика

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает недопустимым проход в раздевалку «Челси» агента полузащитника Михаила Мудрика.
Канчельскис назвал недопустимым проход в раздевалку «Челси» агента Мудрика
  • AP
  • © David Cliff

«Раздевалка — это действительно своего рода семья, и посторонние не имеют права туда входить. Не знаю, почему пустили агента Михаила Мудрика, но это довольно странно. В моё время в «Манчестер Юнайтед» подобное невозможно было себе представить. Оттуда не должно выходить никакой информации. Понимаю, если команда выиграла Кубок, можно впустить людей, чтобы они имели возможность поздравить игроков. У нас тоже такое было. Но в середине сезона это странно. Потому в «Челси» и происходит бардак: он ведь творится и в руководстве, и в коллективе», — заявил Канчельскис RT.

Ранее Канчельскис согласился с тем, что «Челси» сейчас можно назвать посмешищем.

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