Канчельскис согласился с тем, что «Челси» сейчас можно назвать посмешищем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Челси» превратился в посмешище после ухода бывшего владельца английского клуба Романа Абрамовича.

«Думаю, что после ухода Романа Абрамовича «Челси», конечно, превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. Это правда. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоёвывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы. Солидарен с болельщиками: они правы во всём. Желаю им удачи, и чтобы они ещё когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», — заявил Канчельскис RT.

Ранее Канчельскис сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака и наставника «Ростова» Валерия Карпина.