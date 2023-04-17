Канчельскис: Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака и наставника «Ростова» Валерия Карпина.
Канчельскис: Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак
  • РИА Новости

«Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя всё это спорно. Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также отметил, что роль Семака в гегемонии санкт-петербургского клуба преувеличена, потому что победам команды способствует большой бюджет.

Контракт Семака с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Под его руководством команда стала четырёхкратным победителем чемпионата России, а также трёхкратным обладателем Суперкубка страны. 

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что чемпионат России по футболу в последнее время стал менее привлекательным из-за отсутствия реальной турнирной борьбы.

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