Канчельскис: Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака и наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя всё это спорно. Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также отметил, что роль Семака в гегемонии санкт-петербургского клуба преувеличена, потому что победам команды способствует большой бюджет.

Контракт Семака с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года. Под его руководством команда стала четырёхкратным победителем чемпионата России, а также трёхкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что чемпионат России по футболу в последнее время стал менее привлекательным из-за отсутствия реальной турнирной борьбы.