Игонин: интриги в РПЛ давно нет

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что чемпионат России по футболу в последнее время стал менее привлекательным из-за отсутствия реальной турнирной борьбы.

«В отдельно взятых матчах можно найти свою интригу. Например, приход Артёма Дзюбы в «Локомотив» и его путь с этой командой. Или же противостояние «Ростова» и «Зенита», где интрига тоже имелась: сумеют ли подопечные Сергея Семака взять верх над коллективом Валерия Карпина. Но в целом в РПЛ её давно уже нет», — заявил Игонин RT.

Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). «Зенит» с 55 очками продолжает лидировать в чемпионате. Команда Валерия Карпина (46) осталась на втором месте в турнирной таблице. Далее расположились московские «Спартак» (45), ЦСКА (44) и «Динамо» (39).

Ранее Игонин заявил, что игроков «Зенита» в матче с «Ростовом» подвело исполнительское мастерство.