Полузащитник «Урала» Сунгатулин: игра с ЦСКА была равной
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«Игра с ЦСКА была равной. И у нас были моменты, и у них. В принципе — ничего такого. Ответный матч проведём тоже с позиции силы, со своими болельщиками это получится ещё лучше», — цитирует Сунгатулина Sport24.
«Урал» и ЦСКА (1:1) сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
На 70-й минуте счёт открыл Эрик Бикфалви. На 88-й минуте Хесус Медина из ЦСКА реализовал пенальти.
Ответная игра финала Пути РПЛ пройдёт 2 мая в Екатеринбурге.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника столичной команды Бактиёра Зайнутдинова.