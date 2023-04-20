Полузащитник «Урала» Сунгатулин: игра с ЦСКА была равной

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о ничьей с ЦСКА в матче Кубка России Пути РПЛ.

«Игра с ЦСКА была равной. И у нас были моменты, и у них. В принципе — ничего такого. Ответный матч проведём тоже с позиции силы, со своими болельщиками это получится ещё лучше», — цитирует Сунгатулина Sport24.

«Урал» и ЦСКА (1:1) сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

На 70-й минуте счёт открыл Эрик Бикфалви. На 88-й минуте Хесус Медина из ЦСКА реализовал пенальти.

Ответная игра финала Пути РПЛ пройдёт 2 мая в Екатеринбурге.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника столичной команды Бактиёра Зайнутдинова.