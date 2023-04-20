Озбилиз рассказал, почему «Акрон» победил «Спартак» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз отреагировал на поражение красно-белых в матче с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Для таких клубов, как «Акрон», это самый большой матч в году. Поэтому они давно готовились. Так бывает. Это футбол. Конечно, если бы они сыграли десять раз, возможно, эта победа была бы единственной. Но к таким командам ты готовишься по-другому», — цитирует Озбилиза «Спорт-Экспресс».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее нападающий «Спартака» Кейта Бальде назвал полузащитника «Монако» Александра Головина своим другом и высказал уверенность, что россиянин будет играть в европейских топ-клубах.