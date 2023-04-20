Озбилиз рассказал, почему «Акрон» победил «Спартак» в Кубке России

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Арас Озбилиз отреагировал на поражение красно-белых в матче с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Озбилиз рассказал, почему «Акрон» победил «Спартак» в Кубке России
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Для таких клубов, как «Акрон», это самый большой матч в году. Поэтому они давно готовились. Так бывает. Это футбол. Конечно, если бы они сыграли десять раз, возможно, эта победа была бы единственной. Но к таким командам ты готовишься по-другому», — цитирует Озбилиза «Спорт-Экспресс».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России. Красно-белые являлись действующими победителями турнира.

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее нападающий «Спартака» Кейта Бальде назвал полузащитника «Монако» Александра Головина своим другом и высказал уверенность, что россиянин будет играть в европейских топ-клубах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить