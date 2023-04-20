Бальде уверен, что Головин будет играть в европейских топ-клубах

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде назвал полузащитника «Монако» Александра Головина своим другом и отметил, что уверен, что россиянин будет играть в европейских топ-клубах.

«Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах», — приводит слова Бальде «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл в 40 матчах команды во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt.