Бальде уверен, что Головин будет играть в европейских топ-клубах
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«Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах», — приводит слова Бальде «РБ Спорт».
В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл в 40 матчах команды во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt.