Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список из десяти самых дорогих футболистов России.

Самым дорогим российским игроком стал полузащитник «Монако» Александр Головин, чья стоимость оценивается в €25 млн.

На втором и третьем месте расположились хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов — €15 млн.

Полузащитник туринского «Торино» Алексей Миранчук занимает четвёртую строчку (€12 млн), нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов — пятую (€10 млн).

Ранее сообщалось, что гол Головина принёс «Монако» победу над «Лорьяном» в матче 31-го тура Лиги 1.