Федерация тяжёлой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР

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Федерация тяжёлой атлетики Херсонской области вошла в состав Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).
Федерация тяжёлой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

Об этом сообщает Telegram-канал организации.

Решение об этом было принято на заседании исполкома Федерации тяжёлой атлетики России.

Тридцатого сентября 2022 года в состав России по итогам проведённых референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее президент ФТАР Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.

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