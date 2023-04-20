Федерация тяжёлой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР

Федерация тяжёлой атлетики Херсонской области вошла в состав Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Об этом сообщает Telegram-канал организации.

Решение об этом было принято на заседании исполкома Федерации тяжёлой атлетики России.

Тридцатого сентября 2022 года в состав России по итогам проведённых референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее президент ФТАР Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.