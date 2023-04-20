Федерация тяжёлой атлетики Херсонской области вошла в состав ФТАР
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Об этом сообщает Telegram-канал организации.
Решение об этом было принято на заседании исполкома Федерации тяжёлой атлетики России.
Тридцатого сентября 2022 года в состав России по итогам проведённых референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Ранее президент ФТАР Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.