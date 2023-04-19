Алдонин — о пенальти в ворота «Урала»: состав преступления здесь налицо

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Урала» в матче Кубка России с ЦСКА.
Алдонин — о пенальти в ворота «Урала»: состав преступления здесь налицо
  • РИА Новости

«Контакт у Эмерсона с Антоном Заболотным был. Все основания для пенальти тоже были. Нужно перестраиваться, сейчас ничего невозможно скрыть. Если зацеп есть, пусть и небольшой, его обязательно увидят. Такова трактовка. Поэтому, что касается игры в штрафной, нельзя даже давать повода для пенальти. Защитники ещё не до конца перестроились к такому формату ведения единоборств. Жёстким фолом этот эпизод назвать нельзя. Но состав преступления здесь налицо», — сказал Алдонин RT.

Ранее Алдонин прокомментировал ничейный результат армейцев в матче Кубка России против «Урала».

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