«Милан» обыгрывает «Наполи» после первого тайма со счётом 1:0
- AP
Счёт встречи — 1:0.
В составе миланской команды мяч на 43-й минуте забил Оливье Жиру.
Футболист не смог реализовать пенальти на 23-й минуте, голкипер «Наполи» Алекс Мерет отразил удар.
Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Милана».
Ранее «Челси» и «Реал» не забили мячей в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов.