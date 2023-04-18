«Милан» обыгрывает «Наполи» после первого тайма со счётом 1:0

«Милан» ведёт в счёте после первого тайма в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Счёт встречи — 1:0.

В составе миланской команды мяч на 43-й минуте забил Оливье Жиру.

Футболист не смог реализовать пенальти на 23-й минуте, голкипер «Наполи» Алекс Мерет отразил удар.

Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Милана».

Ранее «Челси» и «Реал» не забили мячей в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов.