«Милан» обыгрывает «Наполи» после первого тайма со счётом 1:0

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«Милан» ведёт в счёте после первого тайма в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
«Милан» обыгрывает «Наполи» после первого тайма со счётом 1:0
  • AP

Счёт встречи — 1:0.

В составе миланской команды мяч на 43-й минуте забил Оливье Жиру. 

Футболист не смог реализовать пенальти на 23-й минуте, голкипер «Наполи» Алекс Мерет отразил удар.

Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «Милана».

Ранее «Челси» и «Реал» не забили мячей в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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