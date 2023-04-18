Булыкин: я вижу себя больше футбольным функционером, а не тренером

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе тренером.
Булыкин: я вижу себя больше футбольным функционером, а не тренером
  • РИА Новости

«В качестве тренера вряд ли, хотя у меня есть лицензия, и я, думаю, вполне мог бы стать хорошим наставником, но я уже пошёл учиться в УЕФА на курсы менеджмента. Союз берёт лидеров в каждой стране и обучает их всему, начиная от управления в клубе, заканчивая правлением в УЕФА или ФИФА. Многие с учёбы работают в организациях, и приятно наблюдать за ними. Да, я себя вижу больше футбольным функционером, чем тренером», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин заявил, что чувствует себя и динамовцем, и железнодорожником.

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