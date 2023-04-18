Булыкин: мы с Точилиным были лидерами «Динамо» и рассказывали иностранцам о традициях клуба

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выступлении за «Динамо».

«В принципе, да. После «Динамо» я уехал, хотя были возможности уйти чуть пораньше, но получилось как получилось, ни о чём не жалею, хотя поиграть в Европе два годика было бы супер. В то же время, пока я играл в «Динамо», были проблемы. Мы с Точилиным пытались быть лидерами не только на футбольном поле, но и в раздевалке, потому что футбол в то время был построен на иностранцах, которых привёл Федорычев, и очень сложно было с ними коммуницировать. Вот мы с Точилиным выступали лидерами клуба и преподавали традиции, историю «Динамо» для иностранцев», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин заявил, что чувствует себя и динамовцем, и железнодорожником.