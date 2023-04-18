Россиянка Алексеева может дебютировать в UFC как представительница Казахстана
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- © Ирина Алексеева
Соперницей россиянки в дебютном поединке станет 34-летняя швейцарка Штефани Эггер, на счету которой семь побед и три поражения.
32-летняя Алексеева выступала в организации Bellator, где победила четыре раза и потерпела одно поражение. Последний поединок прошёл 23 октября 2021 года, в нём Алексеева одержала победу над Стефани Лило Пейдж единогласным решением судей.
Контракт с UFC рассчитан на четыре боя.
Ранее Алексеева оценила победу соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.