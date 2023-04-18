Россиянка Алексеева может дебютировать в UFC как представительница Казахстана

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева указана на русскоязычном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в качестве представительницы Казахстана.

Соперницей россиянки в дебютном поединке станет 34-летняя швейцарка Штефани Эггер, на счету которой семь побед и три поражения.

32-летняя Алексеева выступала в организации Bellator, где победила четыре раза и потерпела одно поражение. Последний поединок прошёл 23 октября 2021 года, в нём Алексеева одержала победу над Стефани Лило Пейдж единогласным решением судей.

Контракт с UFC рассчитан на четыре боя.

Ранее Алексеева оценила победу соотечественника Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.