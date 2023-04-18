Хавбек «Урала» Газинский будет прооперирован в ближайшее время

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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский перенесёт операцию на плече.
Хавбек «Урала» Газинский будет прооперирован в ближайшее время

Как сообщается в Telegram-канале клуба, футболист перенесёт операцию 24 апреля.

Встреча в Екатеринбурге армейцев и «Урала» на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут (тоже с 11-метровой отметки). Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле. 

Ранее сообщалось, что Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона «Урала» из-за травмы.

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