Хавбек «Урала» Газинский будет прооперирован в ближайшее время

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский перенесёт операцию на плече.

Как сообщается в Telegram-канале клуба, футболист перенесёт операцию 24 апреля.

Встреча в Екатеринбурге армейцев и «Урала» на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут (тоже с 11-метровой отметки). Газинский получил травму на 19-й минуте и покинул поле.

Ранее сообщалось, что Газинский пропустит оставшиеся матчи сезона «Урала» из-за травмы.