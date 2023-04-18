В заявочные листы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде вошли 15 российских теннисистов

Стало известно, кто из российских теннисистов вошёл в заявочные листы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

В мужской сетке выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

В женской — Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Камилла Рахимова.

«Ролан Гаррос» состоится в Париже с 28 мая по 11 июня.

В 2022 году у мужчин победу одержал испанец Рафаэль Надаль, а у женщин — полька Ига Свёнтек.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Штутгарте.