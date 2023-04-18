Трёхкратную чемпионку России по гандболу Дивак похоронят в Волгограде

В пресс-службе «Астраханочки» рассказали, что российская гандболистка Виктория Дивак будет похоронена в Волгограде.

«Прощание с Викторией Дивак состоится в четверг, 20 апреля, в Волгограде в 10:00 в похоронном доме «Память» на улице Землячки», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

17 апреля тело девушки обнаружили в палисаднике у многоэтажки. Спортсменка скончалась от полученных травм после падения с восьмого этажа. Ей было 29 лет.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает две версии гибели гандболистки Дивак.